وصول الطائرة الأولى من الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى بيروت

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، الطائرة تأتي في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته مصر بصورة عاجلة دعما للبنان في مواجهة الانفجار المدمر الذي وقع قبل يومين في ميناء بيروت البحري.

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المصرية اتصالا هاتفيا، مساء أمس الأربعاء، بوزير الصحة اللبناني حمد حسن.

Advertisements

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة أعربت عن كامل المواساة للشعب اللبناني بعد وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف مجاهد أن "الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيق، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية من أدوية بكافة أنواعها ومحاليل ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات وجاري إرسالها إلى بيروت بشكل عاجل".

وأشار مجاهد إلى أنه خلال الاتصال أكدت الوزيرة التواصل المستمر مع نظيرها اللبناني وتسخير كافة الإمكانيات لمساندة الشعب اللبناني ودعمه في تخطي تلك الأزمة.