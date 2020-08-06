صحف مصرية: سقوط طائرة في مطار الجونة... صور

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الطائرة سقطت في مهبط مطار مهبط الجونة شمال مدينة الغردقة، وتم إرسال سيارات إسعاف لموقع الحادث. وقالت الصحيفة إن بلاغا ورد لغرفة إسعاف البحر الأحمر، يفيد سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة، وتم إرسال 4 سيارات إسعاف لمطار الجونة. في السياق ذاته، قالت مصادر لصحيفة "المصري اليوم" إن الحادث نتج عنه إصابة اثنين، هما أكرم الحصري، ومحمد سعيد، كما أوضحت المصادر أن الطائرة تابعة لشركة "إير مان".

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