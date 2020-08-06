دولة آسيوية تبدأ تجارب بشرية على لقاح لكورونا

ونقلت وكالة "رويترز" عن كاسناندي راسميل، كبير الباحثين في جامعة بادجادجاران في باندونغ، قوله إنه من المقرر أن تبدأ في إندونيسيا الأسبوع المقبل، التجارب البشرية، في إطار تعاون بين شركة بايو فارما الحكومية للأدوية وشركة سينوفاك بايوتك الصينية.
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وتابع أن نصف المشاركين سيحصلون على اللقاح على مدى ستة أشهر، في حين سيتلقى الباقون علاجا وهميا.
وأوضح راسميل: "نريد أن ننتج لقاحات من أجل شعبنا".
يشار إلى أن أندونيسيا تبدأ إطلاق التجارب على اللقاح في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في احتواء تفشي مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس مع ارتفاع مطرد في حالات الإصابة.
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا، حتى أمس الأربعاء، إلى 116871 حالة، و5432 وفاة مرتبطة به.
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مراحل تطوير واختبار اللقاح
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