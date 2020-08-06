وعقب وصوله إلى مطار بيروت عبر تويتر، نشر تغريدة جاء فيها: "لبنان ليس وحيداً".
وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.
كما وقال الرئيس الفرنسي، بان لبنان سيظل يعاني إذا لم تنفذ الإصلاحات، بحسب ما نقلت "رويترز".
وكان ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، عن إرسال بلاده لفريق من قوات الدفاع المدني وأطنان من المساعدات الطبية إلى لبنان، وذلك لمساعدته في أعقاب الانفجار.
وكتب ماكرون في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: "إرسال فريق من الدفاع المدني الفرنسي وأطنان من المعدات الطبية إلى لبنان بالإضافة لطواقم طبية للطوارئ لدعم المستشفيات في أقرب وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر "لبنان ليس وحيدا"...ماكرون يصل إلى لبنان في زيارة عقب انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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