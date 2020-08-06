شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» توضح آلية طلب فحص «العداد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، آلية إرسال شكوى حال الشك في أداء عداد الكهرباء.
وقال الحساب الرسمي للهيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه في حال الشك بأداء العداد يُطلب من مقدم الخدمة فحص عداد.
وتابع الحساب، بعدها سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب وفحص العداد، وفي حال تبین وجود مشكلة في العداد سيكون الفحص مجاني، أما في حال سلامة العداد فتكون قيمة الفحص 150 ريالًا.
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