أكثر من 137 قتيلاً وخمسة آلاف جريح حصيلة جديدة لانفجار بيروت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مكان الانفجار

قتل 137 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من خمسة آلاف بجروح جراء الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة اللبنانية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة رضا موسوي لفرانس برس إن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.