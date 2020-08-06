57152 إصابة بكورونا في البرازيل.. و6139 في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة في البرازيل، الأربعاء، إنه تم تسجيل 57152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى 1437 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل مليونين و859073 إصابة بالفيروس مُنذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بفيروس كورونا إلى 97256 شخصاً، في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الأربعاء، 6139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و829 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 456100 والوفيات إلى 49698، بينما تقول الحكومة، إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.