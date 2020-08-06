الشيخة فاطمة تتبرّع بـ 10 ملايين درهم لمنكوبي انفجار بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرعت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، بعشرة ملايين درهم، لدعم برامج «الهلال» الإغاثية للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت، وتعزيز جهود الهيئة للحد من وطأة الكارثة، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمتضررين.

وأكدت الهيئة أن تبرع سموّ الشيخة فاطمة، يأتي ضمن مبادراتها المستمرة لدعم الأوضاع الإنسانية للمتأثرين من الكوارث والأزمات في العالم. كما يعبر عن تضامن سموّها غير المحدود مع الأشقاء في لبنان في هذه الظروف الإنسانية الصعبة. مشيرة إلى سرعة استجابتها للحدّ من التداعيات الصحية والإنسانية التي خلفتها كارثة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن تبرع سموّ الشيخة فاطمة، يعزز جهود الهلال الأحمر الإغاثية على الساحة اللبنانية في الوقت الراهن، ويسهم في تقديم خدمات إنسانية تلبي احتياجات الأشقاء من المواد والمستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية اللبنانية التي تواجه تحديات صحية كبيرة، نتيجة حجم الكارثة وفداحة الأضرار التي خلفتها، والأعداد الكبيرة من المصابين والجرحى.

وأشادت الهيئة بجهود سموّها الإنسانية، وسعيها الدائم، للحدّ من المعاناة البشرية عموما، والوقوف إلى جانب ضحايا الكوارث والأزمات الطارئة في كل مكان. (وام)