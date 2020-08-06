استقالة مفاجئة للمفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال المفتّش العام لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة المكلّف التحقيق في ملفّات يُحتمل أن تكون محرجة بالنسبة إلى وزير الخارجيّة، مايك بومبيو، وذلك في خطوة مفاجئة الأربعاء، بعد أشهر قليلة من إقالة سلفه.

وعمل المفتّش العام في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، ستيفن أكارد، فترة طويلة مساعداً لنائب الرئيس مايك بنس، وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة، إنّ أكارد أبلغ زملاءه بأنّه يعود إلى القطاع الخاصّ بعد سنوات من الخدمة العامّة، مضيفاً: نحن ممتنّون له على تفانيه حيال الوزارة وبلادنا.

وفُسِّر وصول أكارد في مايو/ أيّار الماضي، لمنصب المفتّش العام الذي يهدف إلى مراقبة عمل الخارجيّة الأمريكيّة، بأنّه وسيلة لحماية بومبيو، أحد أقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب. من جهته، أعلن بومبيو في مؤتمر صحفي أن لا علاقة له بمغادرة أكارد منصبه.

وكان ترامب أقال سلف أكارد، ستيف لينيك، بناءً على طلب صريح من بومبيو، وذلك بينما كان يعمل لينيك على التحقيق حول شكاوى تتهم وزير الخارجية بتكليفه موظفاً حكومياً بتنزيه كلبه أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه، وستقوم بمهام أكارد مؤقتاً نائبته ديانا شو، وهي محامية تعمل منذ فترة طويلة في مكتب المفتّش العام.