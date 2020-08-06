مأساة في الهند.. يهربون من «كورونا» ليلقوا حتفهم في حريق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون، إن ثمانية مرضى بكوفيد-19، لقوا حتفهم في حريق شب بقسم الرعاية المركزة بمستشفى خاص في مدينة أحمد آباد غرب الهند في ساعة مبكرة الخميس، وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.

ومنعت الشرطة الأقارب الغاضبين من دخول مستشفى شري بالمدينة، عاصمة ولاية جوجارات، بعد الواقعة التي قالت أجهزة الطوارئ: إنها حدثت نتيجة اشتعال النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة بأحد أفراد الطاقم الطبي، من جانبه، قال المسؤول بإدارة الإطفاء والطوارئ في أحمد آباد، راجيش بات: هرع عضو الطاقم الذي اشتعلت النار في معدات الحماية الشخصية الخاصة به خارج القسم لإخمادها، لكن النار امتدت سريعاً إلى القسم كله.

وأضاف: لم يتمكن خمسة رجال وثلاث نساء، كانوا يعالجون من فيروس كورونا المستجد، من الهرب، توفوا بسبب الدخان والحرارة الناجمة عن الحريق، في سياق متصل، وزاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 56282 الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 1.96 مليون بينهم 40699 حالة وفاة.