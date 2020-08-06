أثناء محاولتهم تحرير قارب للشرطة.. فقدان رجال إنقاذ في فيضانات كوريا الجنوبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة يونهاب للأنباء: إن سبعة من رجال الإنقاذ فُقدوا في كوريا الجنوبية، بعد انقلاب قواربهم في مياه الفيضانات، الخميس، في الوقت الذي تهدد فيه الأمطار الغزيرة التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية بفيضانات جديدة وانهيارات أرضية.

وشهدت أجزاء من كوريا الجنوبية هطول الأمطار على مدى 44 يوماً متتالية، وهي أطول مدة مُنذ عام 2013، وذكرت يونهاب، أن ثلاثة قوارب إنقاذ انقلبت وجرفتها المياه بينما كانت تحاول تحرير قارب للشرطة عالق قرب سد إلى الشمال الشرقي من سيؤول.

وأبلغ شهود الوكالة أن بعض من كانوا على متن القوارب اختفوا، لكن لم يصدر تأكيد حتى الآن بشأن خسائر بشرية، وفي مناطق أخرى، لقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم وفُقد 11، بينما نزح أكثر من 1600 عن منازلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وهطلت أمطار غزيرة أيضاً على كوريا الشمالية، حيث نشرت وسائل الإعلام الرسمية صوراً لشوارع غمرتها المياه، لكنها لم تذكر أي تفاصيل بشأن أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وذكرت صحيفة «رودونج سينمون»، أن حكومة كوريا الشمالية كانت قد أصدرت تحذيراً من فيضانات في مناطق قرب بعض أكبر الأنهار والبحيرات في البلاد.