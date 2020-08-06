شركة سعودية تعلن خسارتها لأكثر من 2 مليار ريال

وقال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها تكبدت خسائر بنحو 2.2 مليار ريال (الريال السعودي يساوي 0.27 دولار) في الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح بـ 2.03 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب موقع "مباشر" الاقتصادي.

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ولفت البيان إلى أن الشركة "تكبدت خسائر نصف سنوية بنحو 3.3 مليار ريال، بالمقارنة مع أرباح 5.35 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019".

وسابك هي شركة مساهمة عامة سعودية متعددة الصناعات، مركزها الرئيسي العاصمة السعودية، تنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمبلمرات الصناعية والأسمدة والمعادن.

وأشارت الشركة في بيانها: "إن تحقيق صافي خسارة يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض بقيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال".

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وبحسب البيان فعلى أساس ربعي، "قفزت خسائر الشركة نحو 111.4% مقارنة بخسائر الربع السابق التي بلغت 1.05 مليار ريال".

ولفتت الشركة في بيانها إلى أنه "تم تعديل أرقام المقارنة للربع الأول لعام 2020 نتج عنه زيادة في صافي خسارة سابك بمبلغ 97 مليون ريال، نتيجة إعادة تقويم السيطرة بإثر رجعي على استثمارات تتعلق بشركتي صدف والرازي".

وبحسب الموقع كشفت بيانات الشركة تحقيق خسائر صافية بلغت 3.27 مليار ريال، بالنصف الأول من عام 2020، مقابل صافي ربح بلغ 3.35 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2019.