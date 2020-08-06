"التاريخ سيحكم"... قائد الحرس الثوري الإيراني يعلق مجددا على انفجار بيروت

وقال سلامي: "لن نترك الشعب اللبناني وحده في هذه الظروف الصعبة وسنقف إلى جانبه حتى النهاية، ونعلن أنه تم حشد كل طاقاتنا لمساعدة الشعب اللبناني وتقديم الدعم له"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف: "إن الشعب اللبناني هو أعظم نجوم المقاومة في العالم الإسلامي وقد تعاملوا دائما مع مثل هذه الأحداث بصبر ومثابرة"، مشيرا إلى أن "التاريخ سوف يحكم على صبر الشعب اللبناني".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.