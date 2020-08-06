موقع لبناني ينشر أسماء السوريين الـ27 الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت

وكان من بين ضحايا الانفجار عدد من السوريين، وبحسب ما نشر موقع "النشرة" اللبناني، فإن عدد ضحايا الانفجار من أصحاب الجنسية السورية وصل لـ27 سوريا.

ونشر الموقع على صفحته الرسمية قائمة بأسماء السوريين الذين لقوا حتفهم جراء الانفجار.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الخميس، أنه لا يزال هناك مفقودون جراء تفجير بيروت، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا ليست نهائية حتى الآن.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي إن 137 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، خلال الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.

ولفت موسوي، في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.