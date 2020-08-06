وزير الري المصري: ننسق مع 3 أطراف لتوفير مكونات مشروع الري الحديث

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن عبد العاطي عقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ووكلاء الوزارة في المحافظات في ضوء متابعة الموقف المائي وتنفيذ المشروعات في المحافظات.

وأضافت: "وجه عبد العاطي قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث، وسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث".

وشدد وزير الرى خلال اجتماعه بقيادات الوزارة على ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، وعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها.