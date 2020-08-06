كوريا الجنوبية تدرس تقديم مساعدات إلى لبنان

وقال المتحدث باسم الوزارة كيم إن-تشول في موجز صحفي دوري عقده اليوم، إن الحكومة تدرس بنشاط سبل تقديم الدعم إلى لبنان، وأضاف أنها تنظر في ذلك مع مراقبة الوضع عن كثب، بحسب وكالة "يونهاب".

وذكرت الوزارة أن الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت تسبب في أضرار طفيفة بممتلكات مواطنين كوريين جنوبيين.

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وأفادت بأنها لم تتلق من سفارتها في بيروت تقريرا بشأن أضرار بشرية للكوريين حتى الآن.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى أضرار طفيفة للمواطنين الكوريين الجنوبيين، حيث تضرر منزلا الكوريين الاثنين بشكل جزئي في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت.

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وشكلت السفارة الكورية الجنوبية لدى لبنان فريق الاستجابة الطارئة في أعقاب وقوع الانفجار، وتسعى لتأكيد ما إذا كان هناك خسائر جراء الانفجار من خلال غرفة دردشة جماعية لأفراد الجالية الكورية الجنوبية في لبنان، وزيارات مستشفيات رئيسية في بيروت وغيرها.

وأفادت الوزارة بأن السفارة تعمل مع الحكومة اللبنانية لمعرفة ما إذا كان هناك أضرار مادية وبشرية للمواطنين الكوريين بسبب الانفجار، وستقدم كل المساعدة القنصلية الممكنة عند تأكيد خسائر معنية بالكوريين.

ويقيم نحو 140 مواطنا كوريا جنوبيا في لبنان فضلا عن 280 جنديا من وحدة دونغ ميونغ العسكرية الكورية الجنوبية التي تقوم بعملية حفظ السلام للأمم المتحدة وفقا للوزارة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني في 5 أغسطس/آب، عن أن عدد قتلى الانفجار ارتفع إلى 135 وعدد المصابين بلغ نحو 5 آلاف، وأصبح 300 ألف شخص من دون منازل.