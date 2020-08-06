"من عرفها بكى وغضب مع أهلها"... هند صبري تعلق على انفجار بيروت

وقالت عبر صفحتها على "فيسبوك": "بيروت خيرها سابق ..أناس كثيرة اعتبروها ملجأ و مأوى من الحزن والاكتآب.. أكثر مدينة تشعرك براحة نفسية وتعطيك طاقة إيجابية في أحلك أيامك حتى وهي في أحلك أيامها".

وتابعت قائلة: "أنا شخصيا لدي أهل وأصدقاء في بيروت طالما وضعوني فوق رأسهم و لم يشعرونيي أبدا أنني غريبة وأنا وسطهم". دائما بيروت تتجمل وتفتح الأبواب وتشد من أزر زوارها حتى وهي في لحظات حزنها". من عرف بيروت بكى اليوم وغضب مع أهلها.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.