أمريكيون بين ضحايا انفجار مرفأ بيروت

موسكو- سبوتنيك. ونقلت قناة "إي بي سي نيوز"، عن المتحدث باسم الخارجية، في بيان: "لقى مواطن أمريكي واحد على الأقل حتفه في الانفجار وأصيب عدد آخر بجروح".

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كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن السفارة الأمريكية في بيروت عن مصرع أمريكي وإصابة عدد آخر، ووفقًا للوكالة، تعمل السفارة مع السلطات المحلية لتحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرون بين المواطنين الأمريكيين.

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وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أول أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مصرع أكثر من 135 شخصاً، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، ولا يزال العديد في عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ والمناطق المجاورة؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما أعلن بيروت مدينة منكوبة. وفقاً للسلطات المحلية الانفجار نجم عن تفجير 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في المستودع، التي تمت مصادرتها عام 2014 من ناقلة السوائب الجافة "روسوس" المسجلة في مولدوفا، التي تضررت أثناء الرحلة في طريقها إلى أفريقيا.