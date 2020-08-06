الصحة المصرية: تسخير كل الإمكانيات لمساندة لبنان

وأجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، اتصالا هاتفيا بنظيرها اللبناني حمد حسن.

ويأتي الاتصال في إطار التكاتف بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبا والوقوف جنبا إلى جنب لمساندة الشعب اللبناني في تلك الأزمة، بحسب بيان وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت عن كامل المواساة للشعب اللبناني بعد وقوع حادث انفجار مرفأ بيروت.

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وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت لنظيرها اللبناني حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيقة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتم تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية من أدوية بجميع أنواعها ومحاليل ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات وجاري إرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

وأشار مجاهد إلى أنه خلال الاتصال أكدت الوزيرة التواصل المستمر مع نظيرها اللبناني وتسخير كافة الإمكانيات لمساندة الشعب اللبناني ودعمه في تخطي تلك الأزمة.