العراق.. وفاة سياسي تركماني كان مرشحاً لشغل وزارة بالحكومة

بغداد/إبراهيم صالح/الخليج 365

أفاد مصدر طبي حكومي بوفاة سياسي تركماني في وقت متأخر من مساء الأربعاء إثر سكتة قلبية؛ كان مرشحاً لشغل وزارة بالحكومة العراقية.

وقال المصدر(رفض الإفصاح عن هويته)، وهو من دائرة صحة كركوك الحكومية، لوكالة الخليج 365، إن السياسي التركمان حسن أوزمن البياتي توفي في مستشفى كركوك العام متأثرا بإصابته بسكتة قلبية.

وفي 6 يوليو/تموز الماضي رشح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، البياتي، لشغل حقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.

وكان البرلمان العراقي قد خول الكاظمي، قبل نحو شهرين، باستحداث وزارة دولة لإسناد المنصب إلى المكون التركماني.

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وحسن اوزمن البياتي شخصية تركمانية معروفة على الساحة التركمانية والعراقية وله باع طويل في عالم السياسة، فهو من مؤسسي منظمة الوطنيين الديمقراطيين التركمان(1980)، والحزب الوطني التركماني(1988)، والجبهة التركمانية(1995)، ووقف توركمن ايلي (1996).

بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 فضل العمل في مجال التنمية والمساعدات الانسانية من خلال وقف توركمن ايلي.



وفاز بمقعد في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى (شرق) خلال الدورة الثانية لمجلس النواب العراقي (2010-2014).

وكان ينشط في الساحة السياسية العراقية كقيادي في الجبهة التركمانية العراقية التي يتزعمها أرشد الصالحي.

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