تضامناً مع بيروت..معالم الدوحة تكتسي بألوان العلم اللبناني

الدوحة/الخليج 365

اكتست جدران عدد من معالم ومباني العاصمة القطرية الدوحة بإضاءة تجسد علم لبنان تضامنا مع بيروت بسبب الانفجار المروع الذي تعرضت له منطقة الميناء في العاصمة بيروت.

وعلى رأس تلك المعالم التي زُينت درانها بالعالم اللباني فندق الشيراتون وبرج الشعلة.

فيما تداول عشرات الناشطين القطريين صور معالم الدوحة وهي تتزين بعلم لبنان مؤكدين تضامنهم مع الشعب اللبناني ووقوفهم بجانبه.

كما أبدى المواطنون تعاطفهم مع لبنان في هذا الحادث المأساوي، داعين الدول العربية وقادتها الى الاقتداء بقطر وتقديم العون اللازم للبنانيين في هذه المحنة القاسية التي يتعرضون لها والتي تضاعف معاناته السابقة والممتدة منذ سنوات.

وفي وقت سابق الأربعاء قالت وكالة الأنباء القطرية أن "أول طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية غادرت ضمن جسر جوي متوجهة لمطار رفيق الحريري الدولي تحمل المساعدات والإمدادات الطبية اللازمة لعلاج المصابين جراء الانفجار".

وأشارت الوكالة أن هذه المساعدات "تأتي دعما للأشقاء في لبنان بتوجيه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. "

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وأضافت "كما ستتبعها ثلاث طائرات أخرى لنقل المساعدات التي تتضمن مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل سعة كل منهما 500 سرير ومزودين بأجهزة التنفس وبالمعدات والمستلزمات الطبية الضرورية."

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما أسقط 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة، حمد حسن.

وقدّر محافظ بيروت مروان عبود، قيمة أضرار الانفجار المبدئية بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام، فيما دعا رؤساء حكومات سابقون، بينهم سعد الحريري ونجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. -

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