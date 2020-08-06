وزير التعليم: لجان متخصصة لتطبيق بروتوكولات الوقاية من كورونا بالمدارس

شدد وزير التعليم د. حمد آل الشيخ على أهمية مراجعة البروتوكولات الوقائية والتدريب عليها بما يكفل حماية الجميع والوقاية من كورونا. وأكد “آل الشيخ” على ضرورة استكمال تشكيل اللجان المتخصصة المطلوبة في إدارات التعليم والمكاتب والمدارس؛ لتطبيق تلك البروتوكولات، وفقا لـ”اليوم”. وتضمنت توجيهات وزير التعليم التأكيد على أهمية التعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية الكلية أو الجزئية، أو كخيار وحيد في حال تطبيقه.

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