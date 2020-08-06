شكرا لقرائتكم خبر عن هل الراكب بجوار السائق مُلزم بربط حزام الأمان؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للمرور أن عدم ربط الراكب بجوار السائق لحزام الأمان يعرضه للمخالفة.

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وأوضحت المرور في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن نظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم.

وكانت إدارة المرور قد أشارت إلى أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي، حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.