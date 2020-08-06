الصحة اللبنانية: لا يزال هناك مفقودون في انفجار بيروت... حصيلة الضحايا ليست نهائية

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، مشيرة إلى قول المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي إن 137 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، خلال الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة.

ولفت موسوي، في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.

ووقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2750 طن من نترات الأمونيوم.

وتسبب الانفجار في تضرر نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا.