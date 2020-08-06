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ولفت موسوي، في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.
ووقع انفجار قوي في منطقة مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء. ووفقا للسلطات، كان السبب هو التخزين غير السليم لـ 2750 طن من نترات الأمونيوم.
وتسبب الانفجار في تضرر نصف مباني المدينة، وكانت المستشفيات مكتظة بالضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة اللبنانية: لا يزال هناك مفقودون في انفجار بيروت... حصيلة الضحايا ليست نهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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