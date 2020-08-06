الإمارات تكشف لأول مرة أسباب حريق "السوق الإيراني"

وأضاف أنه "تم العثور على مواد لحام داخل أحد المحلات بالسوق المعروف بالسوق الإيراني، من غير تصريح لأن السوق مغلق منذ 4 أشهر بسبب جائحة كورونا"، مؤكدا أن تلك المواد كان يستخدمها الذين يجرون أعمال الصيانة في السوق الأمر الذي أدى إلى احتراقه بالكامل نتيجة لوجود مواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى وجود مواد بلاستيكية داخل المحلات والفحم وكافة الأغراض التي تستخدم في الرحلات.
وأفاد بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في زمن قياسي، مشيرا إلى أن 3 مراكز من عجمان شاركت في إطفاء الحريق.
واندلع حريق قوي في سوق شعبي في المنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان في دولة الإمارات. وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تمكنت من إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة.
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