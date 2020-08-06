"درسا للعالم"... إيران تحذر من تكرار سيناريو تفجير "مرفأ بيروت"

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي: "كانت حادثة بيروت مريرة للغاية، ويجب أن يكون انسحاب المنشآت العالية المخاطر من المدن على جدول الأعمال أكثر من ذي قبل في إيران"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وتحدث جلالي عن إمكانية تعرض أنظمة التخزين الكيميائي في يوم واحد، لذلك طالب الحكومة بنقل المنشآت العالية المخاطر من المدن، متابعا: "يمكن أن يكون هذا الحادث درسا للعالم بأسره من حيث الدفاع السلبي، سواء في مجال الموقع أو بروتوكولات تخزين المواد الكيميائية أو كيفية الاستجابة للكوارث".

وقال إن "منظمة الدفاع المدني ستتابع ملف نقل المنشآت العالية المخاطر من داخل المدن، وفي المرحلة الأولى يجب على الحكومة أن تكون جادة في تحقيق هذا الأمر". Advertisements

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.