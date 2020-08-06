شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فرنسى وإصابة 24 آخرين فى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزيران في الحكومة الفرنسية إن المهندس المعماري جان مارك بونفيس لقي حتفه بينما أصيب 24 فرنسيا آخر في انفجار بيروت الهائل يوم الثلاثاء. وأعلنت وزيرة الثقافة روزلين باشلو وفاة بونفيس في تغريدة. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية جان بابتيست ليموان اليوم الخميس أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح خطيرة. ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع فرنسى وإصابة 24 آخرين فى انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.