شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران بأبوظبي تتكبد خسارة 758 مليون دولار في النصف/1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاتحاد للطيران بأبوظبي اليوم الخميس عن تكبد خسارة قدرها 758 مليون دولار في النصف الأول إذ انخفضت حركة الركاب بنحو 60 بالمئة بسبب فيروس كورونا.
وقالت شركة الطيران في بيان إنها نقلت 3.5 مليون راكب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 8.2 مليون في نفس الفترة قبل عام.
وتستأنف الاتحاد للطيران بشكل تدريجي رحلاتها الاعتيادية والمنتظمة لنقل الركاب منذ يونيو حزيران بعد أن علقت تلك الرحلات في مارس آذار.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد للطيران بأبوظبي تتكبد خسارة 758 مليون دولار في النصف/1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.