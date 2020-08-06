الاتحاد للطيران بأبوظبي تتكبد خسارة 758 مليون دولار في النصف/1

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاتحاد للطيران بأبوظبي اليوم الخميس عن تكبد خسارة قدرها 758 مليون دولار في النصف الأول إذ انخفضت حركة الركاب بنحو 60 بالمئة بسبب فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران في بيان إنها نقلت 3.5 مليون راكب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 8.2 مليون في نفس الفترة قبل عام.

وتستأنف الاتحاد للطيران بشكل تدريجي رحلاتها الاعتيادية والمنتظمة لنقل الركاب منذ يونيو حزيران بعد أن علقت تلك الرحلات في مارس آذار.

Advertisements