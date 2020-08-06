شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراء المُتبع حال عدم توفر المستندات لإثبات الاستقلالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج “حساب المواطن” الإجراء المتبع حال عدم توفر المستندات لإثبات الاستقلالية. وذكر “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر”، أنه في حال عدم توفر المستندات لإثبات الإستقلالية يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ).

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