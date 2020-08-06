شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» توضح حقيقة مقطع سرقة سيارة إسعاف من مستشفى بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة الهلال الأحمر حقيقة المقطع المتداول بشأن سرقة سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات بمحافظة جدة.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ملابسات المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة.
وقالت: “إنه أثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى”.
وأشارت هيئة الهلال الأحمر إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة.
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