شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي أجهزة الأندرويد.. «جوجل» تُطلق خدمة جديدة لتبادل البيانات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة” جوجل” أخيرا عن إطلاق خدمة Nearby Share المخصصة لنقل البيانات والملفات بسرعة في هواتف أندرويد، بعد أن انتظرها المستخدمون لأشهر.

وتشبه هذه الميزة من حيث المبدأ ميزة AirDrop المخصصة لتبادل البيانات بين هواتف آيفون، والمهم فيها تبعا لجوجل أنها تعمل بأمان وتحافظ على خصوصية البيانات المرسلة بين الهواتف، كما تتوافق مع آلاف أجهزة وهواتف اندرويد المستخدمة اليوم.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه الميزة ستعمل مع جميع الأجهزة الذكية المزودة بأنظمة “أندرويد-6” وأنظمة أندرويد بنسخها الأحدث، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من تبادل الملفات والصور والروابط والفيديوهات بشكل سريع.

ولإرسال ملف أو صورة معينة عبر هذه الميزة يجب على المستخدم تحديد الملف أو الصورة في هاتفه، ومن ثم الضغط على خيار “مشاركة” وبعدها خيار مشاركة عبر Nearby Share، لتبدأ الميزة الجديدة بالبحث عن أجهزة أندرويد المجاورة، وبعدها يتم اختيار الجهاز الذي يراد إرسال الملف إليه.

وبعد ذلك سيظهر لصاحب الهاتف المستقبل إشعار منبثق على هاتفه يعلمه باستقبال الملف، وبمجرد الضغط على خيار الموافقة سيتم الاستقبال.