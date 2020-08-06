شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل واصابة خمسة جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افاد مصدر عراقى امني، الخميس، بمقتل واصابة خمسة جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين بالعراق، وقال المصدر في حديث نشرته قناة السومرية نيوز، إن "هجوما ارهابيا استهدف، مساء اليوم، الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معلومات اولية تشير الى استشهاد جنديين اثنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح".