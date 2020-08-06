شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل واصابة خمسة جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افاد مصدر عراقى امني، الخميس، بمقتل واصابة خمسة جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين بالعراق، وقال المصدر في حديث نشرته قناة السومرية نيوز، إن "هجوما ارهابيا استهدف، مساء اليوم، الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معلومات اولية تشير الى استشهاد جنديين اثنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة خمسة جنود بهجوم مسلح في صلاح الدين بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.