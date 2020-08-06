شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خمسة سودانيين جراء انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب خمسة سودانيين في بيروت أثر الانفجار المدوي الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت وفقا لسفير السودان في لبنان

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" أعلن السفير علي الصادق سفير السودان لدى لبنان اصابة خمسة مواطنين سودانيين على خلفية الانفجار المؤسف الذي هز منطقة مرفأ بيروت مضيفاً أنهم تلقوا العلاج اللازم وغادروا الى منازلهم

وقال السفير السودانى إن :" أعضاء جاليتنا في لبنان بخير ولم تحدث بينهم اي حالة وفاة ، فقط هناك خمسة اشخاص اصيبوا جراء الانفجار رغم انهم لم يكونوا في منطقة الحدث لكن بحمد الله جراحهم غير خطيرة وأنهم تلقوا العلاج اللازم وتم السماح لهم بالمغادرة الي منازلهم " .

واضاف أن السفارة تتابع الموقف بالتنسيق مع رئيس واعضاء الجالية السودانية وسوف تستمر في هذا الصدد طالما استمرت فرق عمليات الانقاذ وازالة الانقاض في عملها قائلاً " لكننا نرجح الا يوجد مواطن سوداني آخر مصاب جراء الانفجار"

Advertisements

و اكد السفير علي الصادق"لا يوجد في منطقة الحادث سودانيون الا اعداد قليلة قد تكون تعمل في هذه المنطقة في اعمال مختلفة . "

وأشار إلى أن عدد اعضاء الجالية السودانية في لبنان ككل يقدر بحوالي 4 الاف ،يقيم من بينهم حوالى 300 الي 400 في العاصمة بيروت.

وحول اجلاء السودانيين الذين كانوا عالقين بسبب كورونا قال السفير علي الصادق "بخصوص موضوع العالقين فقد واجهتنا عدة عقبات من بينها رفض الطيران المدني اللبناني السماح للطيران السوداني بالهبوط في مطار رفيق الحريري" اضافة أن خطوط الطيران الاقليمية تحاول استغلال الظرف ورفع اسعارها "حيث أننا حاولنا وما نزال الاتفاق مع احدى شركات الطيران بالمنطقة لاستئجار طائراتها لنقل مواطنينا إلي أرض الوطن. "

واشار الى عجز عدد غير قليل من العالقين عن توفير قيمة تذكرة العودة ويعولون على ان تقوم السفارة أو الدولة السودانية بتحمل التكلفة عنهم .