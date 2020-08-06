شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تحدد تعليمات وإرشادات بشأن مراسم عاشوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة العراقية تشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية، وفيما أشارت إلى عدم وجود أي تخفيف في الإجراءات الوقائية، كشفت عن قرب إعلان التعليمات والإرشادات الصحية بما يخص مراسم عاشوراء.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا في وزارة الصحة حازم الجميلي: إن "الوزارة تتوجه لزيادة الإجراءات القانونية، بحق المخالفين بتطبيق التعليمات الصحية سواء بارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات". وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن "الإجراءات الوقائية ستستمر بالحدية نفسها بسبب استمرار تصاعد أعداد الإصابات بنفس الوتيرة".

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وأشار إلى أنه "خلال الأيام المقبلة سيعلن عن القرار المناسب حسب الموقف الوبائي، لذلك لا يوجد في الوقت الحالي رفع لحظر التجوال وعودة للحياة الطبيعية أو ما يسمى بالتعايش".

وفيما يخص مراسم عاشوراء في ظل الوباء، أكد أن "اللجنة الاستشارية العليا اتخذت التدابير اللازمة لغرض إكمال الدراسة وتقدميها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ القرار بشان مراسم عاشوراء، فضلا عن أخذ رسالة المرجع الديني الأعلى السيد علي السستاني فيما يخص التعامل بمراسم عاشوراء بنظر الاعتبار"، مبيناً أن "الوزارة ستعلن التعليمات والإرشادات الصحية بما يخص مراسم عاشوراء".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، ، أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن ادعاءات البعض بوجود علاجات لمرضى الفيروس تسببت بزيادة عدد الوفيات.