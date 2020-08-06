بقلب الأم.. تحفر نفقاً تحت السجن لتهريب ابنها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحاكم أوكرانية بعد محاولة تعد سابقة من نوعها؛ لحفر نفق بطول 35 متراً؛ لتهريب ابنها الذي يقضي خلف القضبان محكوميته مدى الحياة؛ بسبب ارتكابه جريمة قتل.

واستأجرت السيدة البالغة 51 عاماً منزلاً بالقرب من السجن الواقع في منطقة زابوريزهيا الجنوبية، واستخدمت المجارف والمعاول؛ لحفر النفق بعمق 10 أقدام تحت الأرض، ثم السير 35 متراً؛ للوصول إلى أسفل السجن، إضافة إلى عربة صغيرة؛ لإزالة التربة، ووضعها في مرآب مهجور بالقرب من موقع الحفر.

واعتقلت المرأة بعد ثلاثة أسابيع من الحفر الدؤوب، وخاصة ليلاً؛ لكي لا تلفت الانتباه، ووصولها إلى أسفل السجن.

وأجرت محطة «تي إس إن» التلفزيونية الأوكرانية حواراً مع السكان المقيمين إلى جوار المنزل الذي استأجرته المرأة، وعرضت صوراً لها؛ لمعرفة ما إذا كان الناس يشاهدونها أو سمعوا بما فعلته.

وقالت سيرهي بيلنيانسكي: أعدت هذه الأم جيداً لتهريب ابنها؛ لكنها كشفت في النهاية، ربما هي ابنة عامل منجم، فحفر 35 متراً باليد ومن دون وسائل حديثة ليس بالأمر السهل.

وأثنى البعض على المرأة؛ لأنها تعد حسب رأيهم أماً استثنائية لم تتخلَّ عن ابنها على الرغم من ارتكابه جريمة.