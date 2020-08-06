شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشعب السورى: نتضامن مع لبنان وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ برقية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري معزياً بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" وجاء في البرقية: ببالغ الأسى تلقينا نبأ الحدث المؤسف الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى إلى عدد كبير من الضحايا والمصابين.. وإنني إذ أعبر باسمي وباسم مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية عن خالص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة لشخصكم الكريم ومن خلالكم إلى مجلس النواب في لبنان الشقيق.

وأعرب صباغ عن التضامن والتعاطف التام مع أهالي وأسر ضحايا هذا الحدث الأليم متضرعاً إلى المولى القدير أن يشمل الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.