أمريكا تدين التدخل الأجنبي وتؤكد أن «لا رابح» في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

دان البيت الأبيض،أمس الأول الثلاثاء، وجود قوات أجنبية في ليبيا، مؤكّداً أن «لا رابح» في الحرب الأهلية المعقّدة التي تشهدها البلاد،فيما بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وأرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، التطورات في ليبيا، وضرورة مواصلة الجهود السياسية لحل الأزمة. وجاء في بيان لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين، أن «الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء تصعيد النزاع في ليبيا. نحن نعارض بشدّة تدخّل القوات الأجنبية، بما في ذلك استخدام المرتزقة ومقاتلين متعاقدين، من قبل كلّ الأطراف».



تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي

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وقال أوبراين الذي استأنف عمله أمس الأول الثلاثاء بعد تعافيه من فيروس كورونا، إن صراع النفوذ الدولي في ليبيا الغنية بالنفط، والتي تتمتع بموقع استراتيجي، يطرح «تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية».

وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحث مؤخّراً ملفّ ليبيا مع عدد من قادة الدول، وشدد على أنه «من الواضح أن لا رابح» في هذا النزاع.

وأشار إلى أن «الليبيين يمكن أن يربحوا فقط إن اتّحدوا لاستعادة سيادتهم وإعادة بناء بلد موحّد».

وحث كافة الأطراف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باستئناف العمل، بكل شفافية، وتطبيق حل بغير استخدام السلاح لسرت والجفرة. ودعا إلى احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.



دور نشط لكنه محايد



وأضاف أن واشنطن ملتزمة بلعب دور «نشط، لكنه محايد» للمساعدة على إيجاد حل يدعم السيادة الليبية ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائها.

من جهة أخرى،بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصري،خلال اتصال هاتفي تلقاه من أرانشا جونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، التطورات في ليبيا، وضرورة مواصلة الجهود السياسية لحل الأزمة، والعلاقات المشتركة بين البلدين.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا مجمل التطورات الإقليمية، وخاصة المستجدات على الساحة الليبية. وتثبيت وقف إطلاق النار وحل الأزمة.

وحرصت الوزيرة الإسبانية على تأكيد أهمية احتواء كافة أوجه التصعيد في منطقة شرق المتوسط، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.(وكالات)