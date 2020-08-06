شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد - 19» يقتل شخصاً كل 15 ثانية حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف إحصاء أجرته وكالة «رويترز» للأنباء، أن إجمالي الوفيات؛ من جرّاء الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، تجاوز 700 ألف شخص على مستوى العالم، أمس الأربعاء، بمعدل شخص كل 15 ثانية.

ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين، فإنه يتوفى 5900 شخص في المتوسط كل 24 ساعة؛ نتيجة الإصابة بمرض «كوفيد-19». ويعني ذلك وفاة 247 شخصاً كل ساعة، أو وفاة شخص كل 15 ثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، هي من أعلى الدول تسجيلاً للوفيات؛ بسبب الوباء.

وسجّلت الولايات المتحدة 1302 وفاة جديدة مرتبطة ب«كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، أعلنته أمس الأربعاء. وبذلك، يرتفع إلى أكثر من 156 ألفاً العدد الإجمالي للوفيات التي تمّ إحصاؤها في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

كما سجّلت الولايات المتحدة 53.847 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إلى 4.77 مليون عدد الإصابات في البلاد، بحسب الجامعة التي تتّخذ من بلتيمور مقرّاً وتُحدّث بياناتها باستمرار.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في العالم، لكن على الرغم من ذلك فقد اعتمد الرئيس دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، لهجة متفائلة. وقال خلال مؤتمر صحفي حول كورونا في البيت الأبيض، إنّ «بعض المؤشّرات تُظهر أنّ جهودنا المضنية لاحتواء الفيروس تسير في الواقع بشكل جيّد جداً، بخاصّة من أجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً».

كما زعم ترامب، أن تفشي فيروس كورونا «تحت السيطرة في الولايات المتحدة». وقال في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الإخباري: «إنهم يموتون، هذا صحيح... الوضع كذلك بالفعل، لكن هذا لا يعني أننا لا نبذل كل ما بوسعنا. الأمر تحت السيطرة بأفضل ما يمكن.. إنه وباء مروع».

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس ، إن البلاد سجلت 51.603 حالات إصابة جديدة بالفيروس ، و1154 وفاة؛ بسبب المرض خلال 24 ساعة. وسجلت البرازيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 95.819، وفقاً لبيانات الوزارة، في أسوأ تفشٍ للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقلل الرئيس جايير بولسونارو من خطورة الجائحة، وعارض إجراءات الإغلاق على الرغم من إصابته إلى جانب عدد من وزراء حكومته بالفيروس.

ووصلت الجائحة إلى أمريكا اللاتينية على نحو أبطأ من بقية أنحاء العالم. إلا أن المسؤولين يكافحون للسيطرة على الفيروس منذ تفشيه هناك، في ظل الفقر وازدحام المدن في منطقة يبلغ تعداد سكانها نحو 640 مليون نسمة.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 6148 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و857 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 449.961 والوفيات إلى 48.869. وقالت الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.

أما الهند فسجلت أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي، ليتجاوز عدد الحالات المؤكدة في البلاد منذ أن بدأ الوباء 1.9 مليون إصابة. وأفادت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، بوقوع 52.509 حالات إصابة جديدة، و857 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

ومع هذا خففت السلطات من القيود الرامية لكبح انتشار العدوى، وسمحت بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية واليوجا. وتكافح الحكومة لوقف انتشار الفيروس مع التقليل من الأضرار الاقتصادية والمصاعب التي يواجهها الفقراء؛ نتيجة قرارات الإغلاق. وسمحت السلطات في المركز المالي مومباي بإعادة فتح المحال في المراكز التجارية بعد إغلاق دام أكثر من أربعة أشهر، بعدما بدأت حالات الإصابة في المدينة التي تضررت بشدة بالتفشي في التراجع ببطء. ولا تزال دور السينما مغلقة في معظم أنحاء البلاد، بينما تقدم المطاعم خدمات محدودة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال 24 ساعة انخفاضاً طفيفاً في معدل الوفيات وارتفاعاً في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إنه تم تسجيل 139 حالة وفاة، ورصد 5204 إصابات جديدة ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 14490 حالة وفاة والإصابات 866627 إصابة وتماثل 669026 شخصاً للتعافي.

وسجلت بلدان في أنحاء أخرى من العالم، تم فيها الحد من انتشار الفيروس على ما يبدو، زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة، مما يشير إلى أن المعركة لم تنته بعد.

ورصدت أستراليا واليابان وهونج كونج وبوليفيا والسودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكستان، وارتفاعات قياسية في حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.

كما أعلنت أستراليا عن عدد قياسي من الوفيات الجديدة، أمس الأربعاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية هناك إلى 247 شخصاً.

إلى جانب ذلك، يزداد فرض وضع الكمامة بسرعة في المدن الأوروبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة في فرنسا، المهددة بعودة غير خاضعة للسيطرة للوباء.

سيكون وضع الكمامة إلزامياً، اعتباراً من أمس الأربعاء، حتى في الهواء الطلق في أكثر المناطق ازدحاماً في مدينة تولوز، الواقعة في جنوب غرب فرنسا. كما سيفرض هذا التدبير قريباً في باريس ومدن أخرى، بحسب السلطات.

وكما فرضت هولندا وضع الكمامات اعتباراً من الاربعاء في «الحي الأحمر» الشهير في أمستردام كما في الأحياء التجارية في روتردام.

وقررت الحكومة الأيرلندية، من جانبها، تأجيل المرحلة الأخيرة من فك الإغلاق، والتي تشمل إعادة فتح جميع الحانات والفنادق. وقررت أيرلندا أيضاً جعل وضع الكمامة إلزامياً في المتاجر ومراكز التسوق اعتباراً من 10 أغسطس/آب.(وكالات)