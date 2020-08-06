مساعدات عربية وأجنبية عاجلة تتدفق على لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت المساعدات الطبية العاجلة والمستشفيات الميدانية في الوصول إلى لبنان، أمس الأربعاء، للتخفيف من آثار الكارثة بعد الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس لبنان للقاء «كافة الفرقاء السياسيين» وبحث تنسيق المساعدات، بينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اشتباه أجهزة بلاده في أن انفجار بيروت ناتج عن «اعتداء».وسارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية. وانطلقت فرق إسعاف جمعية سبل السلام التي يدعمها المركز من شمال لبنان إلى بيروت لمساندة الطواقم الطبية اللبنانية والمساعدة في نقل الجرحى، كما انتقل فريق متخصص من مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال الممول من المركز لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي، وتقديم الخدمات الإسعافية وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.



مستشفى ميداني



وفي عمّان أمر العاهل الأردني عبد الله الثاني بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان، مؤكداً أنه «سيضم جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، ومساندة الأشقاء في لبنان». وقال العاهل الأردني «نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب لبنان في هذا الظرف الصعب».

كما وصلت مساعدات طبية عاجلة أرسلتها الكويت إلى بيروت، وكان رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب دعا «الدول الصديقة» إلى مساعدة البلاد الرازحة أصلاً تحت وطأة أكبر أزمة اقتصاديّة تُواجهها منذ عقود.

وفي بغداد، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة، وأن الحكومة العراقية قررت إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية العاجلة، تعبيراً عن مشاركة اللبنانيين في مصابهم.



علاج 100 جريح

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وفي تونس أمر الرئيس قيس سعيّد بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمساعدات إلى لبنان وجلب مئة جريح للعلاج إلى تونس، وشملت حمولة الطائرتين مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، للمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين إضافة إلى إرسال أطقم طبية وصحية، فضلاً عن جلب مئة جريح لعلاجهم بكل من المستشفى العسكري بالعاصمة وبباقي المستشفيات في البلاد.

من جانبها، أعلنت روسيا أمس عن إرسال أول طائرة تحمل مساعدات طبية وإغاثية وتحمل مستشفى متنقلاً إلى لبنان وقالت إنها سترسل طائرات أخرى، كما أعلنت السلطات الهولندية أنها أرسلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت من بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء.



تحرك فرنسي



أما فرنسا فقالت إنها ستنقل عبر طائرتين عسكريتين تقلان فريقاً من الأمن المدني وعدة أطنان من المعدات الطبية ومركزاً صحياً نقالاً. وفي وقت لاحق أعلنت عن إرسال طائرة مساعدات ثالثة، فيما سيلتقي ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب اليوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان بعد اتصال مع نظيره اللبناني شربل وهبة «في المحن يقف الأصدقاء إلى جانب بعضهم بعضاً، ونحن إلى جانبكم».

وأعلن لودريان أيضاً أن فرنسا ستقوم بمبادرات إضافية في الأيام المقبلة، بهدف تحريك مساعدة دولية ضرورية لا سيما على المستوى الأوروبي، لتقديم دعم فوري للبنان.

وفي وقت سابق، عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تقديم مساعدة أمريكية للبنان، وكتب على تويتر: «نحن نراقب الوضع ومستعدّون لتقديم مساعدتنا لشعب لبنان للتعافي من هذه المأساة المروّعة». وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنّ الانفجارين القويّين اللذين هزّا العاصمة اللبنانيّة بيروت يبدو كأنّهما «اعتداء رهيب»، مشيراً إلى أنّ خبراء عسكريّين أمريكيّين أبلغوه بأنّ الأمر يتعلّق بقنبلة. وعرض ترامب تقديم مساعدة للبنان.