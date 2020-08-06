أطفال «كورونا».. مدللون في مستشفى العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

خطوات علاجية مدروسة، وكوادر طبية وتمريضية مؤهلة، ومدربة، للتعامل مع الطفل في مختلف الظروف، وأجهزة حديثة، وأجواء نفسية وترفيهية خاصة يوفرها قسم الأطفال في مستشفى العين، الذي بات يستقبل الأطفال المصابين بفيروس «كوفيد-19» فقط، بعد تحويله بالكامل لاستقبال حالات الإصابة ب«كورونا».

سلسلة إجراءات وخطوات علاجية مدروسة ورعاية نفسية فائقة يتم اتباعها في قسم الأطفال، بدءاً من استقبال الطفل في قسم الطوارئ، واحتوائه ونزع الخوف منه، مروراً بالفحوص والمسحات التي يتم إجراؤها، وصولاً إلى المراحل العلاجية، وما يتخللها من رعاية وفقاً لأعلى المستويات، وانتهاء بمغادرة الطفل للمستشفى بعد الوصول إلى مرحلة الشفاء التام، والخروج من المستشفى.

أكد استشاري الأطفال الدكتور الصادق محمد الشريف رئيس قسم الأطفال بمستشفى العين، أن المستشفى بعد تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، من مختلف الأعمار، ومنهم الأطفال، تم تخصيص قسم خاص لرعاية الأطفال مجهز بالكامل لاستقبالهم، حيث يتم الكشف عن الحالات في قسم الطوارئ، ومعاينتها بدقة من قبل استشاريي وأخصائيي أطفال .

وقال إن قسم الأطفال في مستشفى العين تتوفر فيه أرقى وأحدث الخدمات، ومزود بكوادر طبية متخصصة تمتلك مهارات وخبرات عالية، حيث قامت الفرق الطبية بوضع خطط محددة لعلاج الأطفال المصابين «بكورونا»، وآلية الإشراف والمتابعة، مشيراً إلى أنه بعد تقييم حالة الطفل الصحية، يقرر الطبيب موقع عزله، سواء في المستشفى، أو المنزل.

وأضاف أن قوانين المستشفى تلزم وجود مرافق مع الطفل الذي يقل عمره عن 16 سنة، لمراعاة الجوانب النفسية للطفل، والأسرة.

وذكر أن قسم الأطفال يستعين بالأطباء في قسم الأمراض النفسية الذي تتوفر فيه كوادر طبية مؤهلة، ليقوموا بزيارة الأطفال والمرافقين، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم، وتوجيه بعض النصائح والإرشادات النفسية لهم ومساعدتهم على تخطي هذه المرحلة .

ونصح الأهالي بضرورة اتباع التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وتجنب انتقال العدوى، سواء لهم، أو لأطفالهم.



الجوانب النفسية

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وأكدت قماشة الظاهري مديرة الممرضات في قسم الأطفال، أن جميع الممرضات في القسم متخصصات في مجال رعاية وتمريض الأطفال، ومؤهلات للتعامل معهم في ظل الظروف العادية، وأيضاً الحالية، حيث نضع في المقام الأول مراعاة الجوانب النفسية للطفل والمرافق، فالطفل يحتاج إلى معاملة ورعاية خاصة حتى يتقبل وجوده في العزل الصحي، وفي موقع غير مألوف بالنسبة إليه، خاصة من بعض الفئات العمرية الذين يمكن وصفهم بأصحاب النشاط والحركة.

وقالت: نبدأ باستقباله بكلمات وعبارات ترحيبية لبث السعادة والطمأنينة في نفسه، وتبادل الحديث اللطيف معه لخلق نوع من الألفة، وبالتالي تقبله للعلاج، واستجابته للتعليمات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بلبس الكمامة عند دخول الكوادر الطبية للغرفة، وأيضاً الاهتمام بغسل اليدين، والتعقيم، وغيرها، كما نقوم بتعريفه بجميع وسائل الترفيه المتاحة في الغرفة من تلفزيون، وشبكة «واي فاي» مجانية، إضافة إلى تقديم بعض الهدايا، والتي تحرص إدارة المستشفى على توفيرها للأطفال وتتناسب مع الفئة العمرية للطفل وتتوافق مع المعايير الصحية بحيث نضمن ألا تشكل أي خطر عليه.

وأضافت أن الاهتمام بالجانب النفسي يشمل المرافق وأسرة الطفل، حيث يتم شرح الخطة العلاجية لهم، وطمأنتهم على الطفل المصاب، وتوجيههم أيضاً نحو ضرورة اتباع التعليمات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة إذا كان المرافق غير مصاب، كما نحرص على إسعاد المرافق أيضاً من خلال توفير كل احتياجاته، ومتطلباته، وهنا نؤكد ضرورة وجود الأم، أو الأب، مع الطفل المصاب الذي يتلقى العلاج داخل المستشفى، لأنهما يشكلان حلقة الوصل بين الكوادر الطبية، والطفل.



تكاتف الجميع



من جانبها، قالت رحيق الحمادي ممرضة في قسم الأطفال بمستشفى العين، والتي تسلمت مهام عملها منذ شهرين فقط: لو لم أكن أعمل في المستشفى لكنت تطوعت في العمل لخدمة الوطن في هذه الظروف والمساهمة في تخطي هذه الأزمة، فمن الضروري تكاتف الجميع للتصدي للفيروس، والعودة مجدداً إلى الحياة الطبيعية.

وذكرت: في قسم الأطفال نعمل ضمن أسرة واحدة تهدف إلى الوصول بالأطفال المصابين إلى بر الأمان، من خلال الخدمات العلاجية، وأيضاً الرعاية النفسية والدعم المعنوي الذي يتلقاه الطفل، ومرافقه في المستشفى، ومشاعر السعادة لا يمكن وصفها عند مغادرة الطفل للمستشفى سالماً متعافياً.

وعن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتباعها عند الدخول إلى غرف الأطفال، قالت إننا نحرص منذ البداية على تعريف المرافق والطفل بكل الإجراءات، ولمسنا وعياً كبيراً لدى الأطفال بتلك الإجراءات، وحرصهم على تطبيقها بحذافيرها، ما يؤكد مدى فاعلية مراعاة الجوانب النفسية لدى الطفل والتي بدورها تدفعه نحو تقبّل التعليمات، حيث يقوم الطفل والمرافق بارتداء الكمامة، بينما يرتدي الكادر التمريضي الزي المخصص للتعامل مع حالات الإصابة ب«كورونا»، وأيضاً وضع الواقي البلاستيكي على الوجه، والكمامات، والقفازات، ما يجعلنا نضمن الوقاية لجميع الأطراف.