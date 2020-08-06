شكرا لقرائتكم خبر عن «ويتيكس 2020» أول معرض افتراضي يركز على الاستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، أن الهيئة ستنظم الدورة الثانية والعشرين من المعرض افتراضياً في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020. وسيوفر المعرض ثلاثي الأبعاد، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجربة جديدة للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وسيتيح للشركات عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة؛ من خلال منصات ثلاثية الأبعاد يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات كل شركة، فضلاً عن إمكانية عقد اللقاءات والمشاركة في الندوات وورش العمل، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية في هذا المجال.

وتعقيباً على هذه الخطوة الرائدة، قال الطاير: «على مدى 21 عاماً، رسخ معرض «ويتيكس» الذي ننظمه سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أهمية تحويل التحديات إلى فرص، ونظراً للقيود المفروضة على السفر والتدابير الاحترازية المطبقة في معظم دول العالم؛ نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيتم تنظيم معرض «ويتكيس» افتراضياً هذا العام، بالاعتماد على البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة؛ لتوفير تجربة استثنائية للعارضين؛ والوصول إلى شريحة أكبر من الزوار من مختلف أنحاء العالم».

وأوضح: إن النسخة الافتراضية «خالية الكربون» من المعرض تدعم رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

وقال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي لرئيس قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات في معرض «ويتيكس»: «توفر هذه النسخة الاستثنائية من معرض «ويتيكس» فرصة مهمة؛ للاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة التي تطرح لأول مرة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة».