ليزر المحظوظ يعثر على «التنزانيت» مرة أخرى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



عثر التنزاني سانينيو ليزر، عامل المنجم المحظوظ، على حجر من «التنزانيت» النادر ذي اللون الأزرق، ووزنه 6.3 كيلوجرام، للمرة الثانية على التوالي، بعد عثوره على حجرين سابقين في يونيو/حزيران الماضي، يبلغ وزنهما 15 كيلوجراماً، وتقدر قيمتهما بنحو 3.3 مليون دولار.

وتتنوع ألوان الحجر التنزاني بين الأخضر والأحمر والأرجواني والأزرق، وكلما كان اللون أو الوضوح أفضل، ارتفع السعر.

وحث ليزر زملاءه من عمال المناجم للحصول على ترخيص من الحكومة للتنقيب عن التنزانيت، قائلاً إن تجربته كانت مثالاً جيداً، في تصريحات أدلى بها في حفل بمنجم ميراني الشمالي المختص ببيع القطع النادرة للحكومة.

وأمر الرئيس ماجفولي، الجيش في 2017 ببناء جدار محيطه 24 كم، حول موقع التعدين ميريلاني في مانيارا، الذي يعتقد أنه المصدر الوحيد للتنزانيت في العالم. وأشار ليزر، الأب ل30 طفلاً، في تصريحات، أمس الأول الاثنين، إلى أن عائد بيع الحجر الجديد سيستخدم لبناء مدرسة، ومرفق صحي لمجتمعه في منطقة سيمانجيرو في منطقة مانيارا الشمالية.