شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت تحت صدمة الانفجار.. والأمن بيد الجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال لبنان تحت وقع صدمة انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أشاع الدمار في أرجائها، فيما واصل رجال الإنقاذ، أمس الأربعاء، البحث على أمل العثور على ناجين من الحادث الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى، في وقت أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في المدينة، وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة، وفرضت «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نيترات الأمونيوم التي تسبب اشتعالها في الحادث.

بيروت التي لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية أعلنت «منكوبة» عقب الانفجار المروع، وباتت أشبه ب«منطقة حرب»، وتتزايد التوقعات بارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودعات ميناء بيروت التي كانت تضم مواداً شديدة الانفجار. وتسبب الانفجار في انبعاث سحابة من الدخان على شكل فطر عش الغراب، وهشم النوافذ في قبرص التي تبعد نحو 160 كيلومتراً عبر البحر.

وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، بالكشف عن ملابسات ما حدث في أقرب وقت ممكن. وناشد عون في خطاب بثته محطات التلفزيون دول العالم للإسراع في تقديم المساعدة للبنان الذي يعاني بالفعل متاعب اقتصادية جمة.

وقال عون: إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات من دون إجراءات سلامة. وأضاف: «إننا مصممون على السير في التحقيقات، وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم».

وأعلنت الحكومة، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت، وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة. وطلبت فرض «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نيترات الأمونيوم المتسببة في الانفجار.

وقالت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد: «يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أياً كان» منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار. ووافقت الحكومة على مُخصص استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية؛ للتصدي للأزمة.

وقال مصدر مسؤول مطلع على التحقيقات الأولية إن «التراخي والإهمال» هما المسؤولان عن الانفجار، مضيفاً: إن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة، و«ولم يتم عمل أي شيء» لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وقال غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق: «يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة؛ نظراً لحجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ».

من جانبه، قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني: إن جهود الإنقاذ مستمرة، لافتاً إلى أن التنسيق متواصل مع وزارة الصحة لتجهيز مشارح؛ إذ عجزت المستشفيات عن استيعاب المزيد من الضحايا.

وأظهر مقطع مصور بثه تلفزيون «إم.تي.في» أقارب الضحايا متجمعين عند الطوق المحيط بميناء بيروت، طلباً لمعلومات عن ذويهم المفقودين. وألقت قوة الانفجار بعض الضحايا في البحر، فيما لا يزال رجال الإنقاذ يحاولون انتشال الجثث. والكثير من القتلى كانوا من الموظفين في الميناء والجمارك أو هم أشخاص يعملون في المنطقة، أو يمرون عبرها بسياراتهم خلال وقت الذروة مساء أمس الأربعاء.

ودمر الانفجار واجهات المباني وسط بيروت، وتطايرت قطع الأثاث في الشوارع، وانتشر الزجاج المهشم والحطام في الطرقات، وانقلبت السيارات في المنطقة القريبة من الميناء. كما تضررت عدد من السفارات الأجنبية القريبة من الموقع، وأعلن عن إصابة زوجة سفير هولندا بجروح خطرة، وتم نقلها إلى المستشفى مع أربعة آخرين من العاملين. وأعلنت فرنسا عن فتح تحقيق إثر إصابة 21 من مواطنيها في الانفجار.

وقال مواطن يدعى بلال، وهو في الستينات، في منطقة وسط المدينة: «إنها الضربة القاضية لبيروت، نحن في منطقة كوارث. كان المبنى يرتج، واعتقدت أنه زلزال». ومثل غيره من اللبنانيين، اتهم النخبة السياسية بالمسؤولية وقال: «من سيعوض الذين فقدوا أحباءهم؟»، ووصف السياسيين بأنهم «لصوص» لتسببهم في الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأعاد الانفجار لأذهان الكثيرين ذكريات الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990 التي تسببت في انقسام البلد، ودمرت مناطق واسعة من بيروت أعيد بناء معظمها. (وكالات)