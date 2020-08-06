صــور فضائيــة تكشــف عــن 11 مستعمــرة للبطاريــق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية، عن 11 مستعمرة، لم تكن معروفة من قبل للبطاريق، في القارة القطبية الجنوبية، مما زاد عدد تجمعات الطائر المعرض لخطر الانقراض بنسبة 20 بالمئة.

وأصبح اكتشاف التجمعات ممكناً بفضل الصور الفضائية عالية الدقة، مثل تلك التي نشرها مركز المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية، علماً أن عمليات المسح السابقة لم تكن قادرة على التقاط مستعمرات.

وحملت اثنتان من المستعمرات مفاجأة خاصة، إذ تم اكتشافهما بعيداً عن المياه على قطعة أرض متصلة بالجبال الجليدية، وهو موقع لم يسبق أن عثر به على البطريق، وفقاً لصحيفة «جارديان» البريطانية. ويعتقد أن المستعمرات الجديدة تضم بضع مئات من البطاريق​​، وبالتالي فإن الاكتشافات تزيد من إجمالي عدد الطيور بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة.

وقال بيتر فريتويل من مركز المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية الذي قاد البحث: المستعمرات الجديدة اكتشاف مثير، في حين أن هذه أخبار جيدة، لكن المستعمرات صغيرة.

وأوضح الباحث في المركز ذاته فيليب تراتان، أن مواقع المستعمرات المكتشفة تحتاج إلى مراقبة بعناية، حيث إن تغير المناخ سيؤثر في هذه المنطقة.

وقبل عقد من الزمان، لم يكن هناك سوى 30 مستعمرة معروفة للبطاريق، حيث إنها تكون عادة في مواقع نائية، ولا يمكن الوصول إليها، كما يمكن أن تنخفض درجات الحرارة بها إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء. لكن بعد ذلك بدأ استخدام صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة، وهي كافية لرصد المستعمرات.