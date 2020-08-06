انفجار المرفأ غيَّر معالم بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت العاصمة اللبنانية على مشهد مختلف تماماً عما أمست عليه، جراء انفجار مخزون كبير من مادة نيترات الأمونيوم. انفجار هائل غير معالم المدينة، وحطم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به، واقتلع النوافذ حتى في مطار بيروت الدولي، على بعد تسعة كيلومترات.

ووثقت شركات تصوير بالأقمار الصناعية، ومغردون على تويتر التحولات التي شهدتها بيروت بالصور، خاصة المرفأ الذي وقع فيه الانفجار. ونشرت صفحة «بلانيت» للرصد عبر الأقمار الصناعية، صورة لمرفأ بيروت وما حوله، قبل وبعد الانفجار، وقد التقطت الصورة الأولى في 31 مايو 2020، فيما التقطت الثانية صباح أمس الأربعاء.

كما نشرت شركة «إميدج سات» المتخصصة في التقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، صورة أخرى لميناء بيروت، قبل وبعد الانفجار، حيث تظهر سفينة «أورينت كوين» وقد انقلبت نتيجة شدة الانفجار.

ونشر هواة ومغردون آخرون صوراً ومقاطع فيديو، تظهر مقارنة بين مشهد العاصمة بين يومين، ومدى الضرر الذي لحق بالمرفأ. يذكر أن صور الانفجار لم يتم تحديثها بعد على خدمة جوجل ماب أو خدمة جوجل ايرث بعد. وتعيش المدينة حالة من الصدمة بعد الانفجار الكبير، حيث أصبح نحو 300 ألف شخص مشردين بسبب الدمار الذي لحق بالمرفأ والمناطق المحيطة به، حيث غطى الدمار والشظايا نصف مساحة العاصمة.