بيروت تئن.. وتتشبث بالحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت بيروت، أمس الأربعاء، على مشاهد لم تكن في حسبان أي من اللبنانيين، بالنظر إلى مشاهد الدمار والخراب، بعدما نشر انفجار مرفأ بيروت المروع، مشاهد الموت والدمار في كافة أنحاء العاصمة اللبنانية، التي أكدت تشبثها بالحياة رغم أنها استفاقت على فاجعة لم تشهد لها مثيلاً حتى في سنوات الحرب الأهلية؛ إذ أودت الكارثة حتى مساء أمس بحياة 135 شخصاً، وأصيب نحو خمسة آلاف آخرين، فضلاً عن عشرات المفقودين، وبات أكثر من 300 ألف لبناني بلا مأوى، بعدما دمرت أو تضررت منازلهم.

وتحت الصدمة، واصل رجال الإنقاذ، أمس الأربعاء، البحث على أمل العثور على ناجين من الحادث الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى، في وقت أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في المدينة، وتعهدت بالبحث عن الجناة، وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة، وفرضت «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نيترات الأمونيوم التي تسبب اشتعالها في الحادث. وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، بالكشف عن ملابسات ما حدث في أقرب وقت ممكن، مناشداً دول العالم الإسراع في تقديم المساعدة للبنان الذي يعاني بالفعل متاعب اقتصادية جمة، في حين بدأت المساعدات الطبية العاجلة والمستشفيات الميدانية في الوصول إلى لبنان، ضمن جسور جوية من كافة أنحاء العالم للتخفيف من آثار الكارثة بعد الانفجار المروع الذي هزَّ مرفأ بيروت.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس لبنان للقاء «كافة الأفرقاء السياسيين» وبحث تنسيق المساعدات، بينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اشتباه أجهزة بلاده في أن انفجار بيروت ناتج عن «اعتداء»، بينما يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع الاثنين المقبل لبحث تداعيات التفجير الكبير.