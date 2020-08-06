وزير أوروبي يبدأ جولة حول فرنسا على دراجة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ وزير خارجية لوكسمبورج، جان اسلبورن، البالغ 71 عاماً، والمولع بالرياضة وركوب الدراجات، مطلع الشهر الجاري، جولة حول فرنسا منفرداً على دراجة هوائية في تحدٍ لمشاعر «الخوف» جراء وباء «كوفيد 19». وأوضح وزير الخارجية عبر حسابه على فيسبوك:

«أتحمل مسؤولية قراري الرامي أولاً إلى شكر فرنسا؛ لأنها تركت حدودها مفتوحة أمامنا، وأيضاً لإثبات تصميم معين على عدم الانجرار وراء الخوف الدائم إزاء «كوفيد 19».

ولا يسعى جان اسلبورن إلى تحطيم أرقام قياسية أو تحقيق إنجازات في هذه الرحلة؛ إذ إنه مولع بالجولات السياحية على الدراجات الهوائية في طرقات فرنسا. وفي طوافه السادس حول فرنسا (بعدما خاض مغامرته الأولى في 2015)، اختار وزير الخارجية «مساراً خالياً من التعقيدات» بدءاً من مدينة نوشاتو جنوباً، وانتهاء بمنطقة كابندو بعد المرور بمدن عدة بينها ديجون، وإيكس لي بان، وآرل وبيزييه.

واستباقاً للانتقادات المتوقعة لمثل هذه الخطوة، قال اسلبورن: «أدرك ذلك ولا بد لي من التنويه بأنه في ظل التقنيات الرقمية الحديثة، يبقى التواصل ممكناً في أي لحظة». (أ.ف.ب)