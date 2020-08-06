شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك الشارقة» يرفع برنامج السندات الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أقرت الجمعية العمومية لبنك الشارقة، بموجب قرار خاص، تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحول إلى أسهم) وزيادة قيمته الحالية من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار أو ما يعادلها بعملات أخرى، وإصدار سندات دين أخرى منضوية تحت البرنامج سيحدد مجلس الإدارة شروطها.
ووافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بإصدار سندات رأس مال من المستوى الأول، في شكل سندات دائمة غير قابلة للتحول إلى أسهم في حدود مبلغ لا يتجاوز 500 مليون دولار، أو ما يعادله بعملات أخرى، وتفويض الصلاحية لمجلس الإدارة لتحديد موعد الإصدار، بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية.
وتعد السندات الدائمة كرأس مال إضافي في المستوى الأول، وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي حول معايير بازل 3 بخصوص سندات رأس المال.
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