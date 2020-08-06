شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى الملك عبد العزيز بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مريض بمستشفى الملك عبدالعزيز، بجدة، بسرقة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر السعودى.
ووثق فيديو لحظات محاولته الهروب بالسيارة من مدخل المستشفى وسط محاولات المتواجدين بإيقافه.
ونقلت قناة العربية الفيديو الذى أظهر نجاة رجل الحراسات الأمنية من الدهس، حين نجح المريض في الهروب بسيارة الإسعاف.
وأوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، عبدالله أبو زيد، فى حديثه أن المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي عن سرقة سيارة الإسعاف، فى أحد المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة، حدث أثناء نقل الطاقم الطبى المريض إلى المستشفى، حيث تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه.
وبعد هروب المريض من البوابة، ترك المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بالواقعة، وتمت استعادة سيارة الإسعاف.
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