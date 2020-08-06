شكرا لقرائتكم خبر عن فأر يسير على الخبز بالأردن يثير موجة من الغضب على السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتاب مواطنو المملكة الأردنية الهاشمية حالة من الغضب والاستياء، بعد انتشار مقطع فيديو لفأر ضخم يسير على خط إنتاج خبز، وذلك بعد وقوع حالات تسمم خلال اليومين الماضيين.

ونشرت صحيفة الغد الأردنية، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو للفأر، قائلة "جرذ ضخم يسير على الخبز في أحد مخابز الأردن".

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت الجمعة الماضية، وفاة رجل أربعيني بعد يومين من وفاة طفل، إثر إصابة أكثر من 800 شخص بتسمم غذائي لتناولهم وجبات شاورما ملوثة جرثومياً من مطعم بمنطقة البقعة، شمال غرب عمان.

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ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن وزير الصحة سعد جابر إعلانه تسجيل الوزارة "وفاة ثانية بحادثة التسمم الجماعي في البقعة"وأشار إلى أن المتوفى أربعيني كان يخضع للعلاج في المستشفى، بينما ترقد زوجته في العناية الحثيثة أيضاً نتيجة التسمم وأشارت إلى وجود 825 حالة المستشفى، منها أربع أدخلت العنايةالمركزة.

وقالت الوزارة إن "الفحوصات المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج بجرثومتي انتيركوكس فيكالس وكامبيلوباكتر ووجه المدعي العام لهؤلاء تهمتي "التسبب بالإيذاء" و"تداول مواد مغشوشة (مايونيز) داخلة في صناعته مواد غير صالحة للاستهلاك البشري